Dem SV Eintra. Lüttchendorf gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz an der B 80 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Mansfelder gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Dölau.

Nach lediglich 23 Minuten schoss Hans Siebenhühner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

86. Minute: SV Eintra. Lüttchendorf führt mit zwei Toren

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 gingen die Mansfelder als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Gerlach, Fiebiger (60. Kolle), Petraj, Siebenhühner, Horlbog, Schulze, Stoye (86. Hajdarpasic), Siebald, Schlegel, Kalalib Alshabi

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Ranft, Öder (67. Wittmann), Grimm, Richter, Kleinert, Klaus, Freund, Kleinert (72. Werdan), Hermann

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42