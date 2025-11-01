Für den Gastgeber 1. SV Sennewitz endete das Spiel gegen den FC Hettstedt am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Petersberg/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Rico Hoffmann für Hettstedt traf und in Minute 61 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Niklas Kasten den Ball ins Netz (70.).

1. SV Sennewitz Kopf an Kopf mit FC Hettstedt – 1:1 in Minute 70

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Lucas Seidewitz den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Petersberger Team erzielte (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Görlitz, Von Cieminski, Gerlach, Lorenz (83. Herrmann), Bartschek (61. Horn), Seidewitz, Kasten, Bukenya, Dieske, Schmidt

FC Hettstedt: Meinicke – Kosko, Hoffmann (86. Lettau), Mühlenberg, Svitiukha (66. Krey), Krey, Kemnitz (57. Bendzko), Stein, Doberenz, Döring, Wienholz

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37