Halle/MTU. Am Samstag haben sich der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:1).

In Minute 13 schoss Torsten Schmidt das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Zörbiger konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (22.).

BSV Halle-Ammendorf II Kopf an Kopf mit Zörbiger FC – 1:1 in Minute 22

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den Zörbiger FC, als Kevin Oertel den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Zörbiger Team erzielte (50.). Die Hallenser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Geißler, Piven, M. R. Beyer (73. R. Beyer), Klein, Unger (81. Schieritz), Gonzalez Sospedra (84. Walter), Kanditt, Große, Kirchbach, Thurm

Zörbiger FC: Koller – Gansen (81. Nentwig), Kleewein (46. Lindemann), Moreno Silva, Brenner (86. Schindler), Seliger, Matthias, Teichert (68. Schönburg), Schmidt, Hempel, Oertel

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80