Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber BSV Halle-Ammendorf II gegen den Zörbiger FC ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC am Samstag 2:2 (2:1) getrennt.

In Minute 13 schoss Torsten Schmidt das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Dmytro Piven den Ball ins Netz (22.).

BSV Halle-Ammendorf II und Zörbiger FC – 1:1 in Minute 22

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Der rettende Treffer für den Zörbiger FC fiel kurz nach der Halbzeitpause. Fünf Minuten nach Anpfiff gelang es Kevin Oertel, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Zörbiger zu erreichen (50.). Der BSV Halle-Ammendorf II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Große, M. R. Beyer (73. R. Beyer), Piven, Thurm, Unger (81. Schieritz), Geißler, Kanditt, Gonzalez Sospedra (84. Walter), Klein, Kirchbach

Zörbiger FC: Koller – Seliger, Brenner (86. Schindler), Oertel, Teichert (68. Schönburg), Gansen (81. Nentwig), Schmidt, Hempel, Kleewein (46. Lindemann), Moreno Silva, Matthias

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80