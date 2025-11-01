Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Heimverein 1. SV Sennewitz gegen den FC Hettstedt ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Petersberg/MTU. Der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Rico Hoffmann (FC Hettstedt e.V.) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Niklas Kasten den Ball ins Netz (70.).

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Lucas Seidewitz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Petersberger Team erzielte (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Schmidt, Görlitz, Lorenz (83. Herrmann), Dieske, Seidewitz, Von Cieminski, Bukenya, Kasten, Bartschek (61. Horn), Gerlach

FC Hettstedt: Meinicke – Kemnitz (57. Bendzko), Hoffmann (86. Lettau), Svitiukha (66. Krey), Döring, Doberenz, Kosko, Wienholz, Mühlenberg, Stein, Krey

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37