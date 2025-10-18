Ein 2:2 (2:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von BSV Halle-Ammendorf II und Zörbiger FC am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC am Samstag 2:2 (2:1) getrennt.

Torsten Schmidt traf für den Zörbiger FC in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Dmytro Piven den Ball ins Netz (22.).

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den Zörbiger FC, als Kevin Oertel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Zörbiger Team erzielte (50.). Die Hallenser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – M. R. Beyer (73. R. Beyer), Kirchbach, Klein, Unger (81. Schieritz), Piven, Gonzalez Sospedra (84. Walter), Thurm, Große, Kanditt, Geißler

Zörbiger FC: Koller – Kleewein (46. Lindemann), Schmidt, Hempel, Oertel, Seliger, Teichert (68. Schönburg), Gansen (81. Nentwig), Brenner (86. Schindler), Moreno Silva, Matthias

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80