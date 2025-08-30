Für den Gastgeber Zörbiger FC endete das Spiel gegen den FC Hettstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 2:2 (2:0)-Punkteteilung.

Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der FC Hettstedt eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und in Spielminute 17 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: In Minute 41 wurde ein weiteres Tor durch Tom Gansen erzielt.

Zörbiger FC führt in Minute 41 mit 2:0

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Tom Wienholz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hettstedter zu erreichen (90.+3). Die Zörbiger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Janders, Lindemann (46. Hempel), Seliger, Matthias, Brenner, Gansen, Oertel, Schmidt, Deidok, Kleewein (46. Ruschke)

FC Hettstedt: Meinicke – Kemnitz (75. Lettau), Svitiukha, Mühlenberg, Wienholz, Lettau, Krey, Döring, Kosko, Stein (46. Krey), Prokhorenko (70. Uhlig)

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85