Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem SV Romonta 90 Stedten am Samstag nicht, als er sich vor 44 Zuschauern mit 2:4 (1:1) gegen die SG Reußen verabschieden musste.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Nils Grünhage das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Kevin Schicha den Ball ins Netz (43.).

1:1 für SV Romonta 90 Stedten und SG Reußen – 43. Minute

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Jean-Pascal Flaschina/Reußen (62.), gefolgt von Dennis Schulz (SG Reußen) in Minute 67 und Tobias Höher (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 79. Spielstand 3:2 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Alexander Benze den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 festigte (89.). Damit war der Erfolg der Landsberger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SG Reußen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schrötter, Schreiber (62. Thomas), Bielig, Merker, Höher, J. Berger, Nachtwein, Grünhage, Kaschperk (65. Jüttner), Prenz

SG Reußen: Harre – Förderreuther (60. Czaplicki), Herrmann, Besser, Broda, Flaschina, Gewinner, Drewlo, Schulz (70. John), Schicha, Benze

Tore: 1:0 Nils Grünhage (30.), 1:1 Kevin Schicha (43.), 1:2 Jean-Pascal Flaschina (62.), 1:3 Dennis Schulz (67.), 2:3 Tobias Höher (79.), 2:4 Alexander Benze (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Daniel Körner, Felix Köhler; Zuschauer: 44