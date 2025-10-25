Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber der SG Reußen machtlos und wurde 2:4 (1:1) besiegt.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Romonta 90 Stedten und die SG Reußen am Samstag 2:4 (1:1) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Nils Grünhage das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Mansfelder konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Kevin Schicha der Torschütze (43.).

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Jean-Pascal Flaschina/Reußen (62.), gefolgt von Dennis Schulz (SG Reußen) in Minute 67 und Tobias Höher (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 79. Spielstand 3:2 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Alexander Benze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SG Reußen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schreiber (62. Thomas), Nachtwein, Bielig, Schrötter, Merker, Prenz, Grünhage, J. Berger, Höher, Kaschperk (65. Jüttner)

SG Reußen: Harre – Schulz (70. John), Herrmann, Förderreuther (60. Czaplicki), Gewinner, Benze, Schicha, Broda, Drewlo, Besser, Flaschina

Tore: 1:0 Nils Grünhage (30.), 1:1 Kevin Schicha (43.), 1:2 Jean-Pascal Flaschina (62.), 1:3 Dennis Schulz (67.), 2:3 Tobias Höher (79.), 2:4 Alexander Benze (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Daniel Körner, Felix Köhler; Zuschauer: 44