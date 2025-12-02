Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Sonntag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber dem SV Eintra. Lüttchendorf machtlos und wurde 2:4 (1:1) besiegt.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der SV Eintra. Lüttchendorf ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:1).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Sebastian Kolle das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Philipp Böttger (22.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Martin Fiebiger/Lüttchendorf (52.), gefolgt von Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) in Minute 62 und Marcel Merker (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 63. Spielstand 3:2 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Florian Nachtwein ersetzte Malique Jüttner. Auf der Gastseite sprang Naso Petraj für Robin Gerlach ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Naso Petraj, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:4 zu erweitern (80.).

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Thomas (83. Schrötter), Kaschperk, Merker, Jüttner (79. Nachtwein), Bielig, Schreiber (83. J. Berger), Böttger, Prenz, Lindau, J. Berger

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Stoye, Kolle, Siebald, Schlegel, Horlbog, Obeid (46. Fiebiger), Kalalib Alshabi, Gerlach (73. Petraj), Schulze, Siebenhühner

Tore: 0:1 Sebastian Kolle (9.), 1:1 Philipp Böttger (22.), 1:2 Martin Fiebiger (52.), 1:3 Felix Schlegel (62.), 2:3 Marcel Merker (63.), 2:4 Naso Petraj (80.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Charlott Ziehm, Tim Schirrmeister; Zuschauer: 53