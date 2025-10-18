Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half der Turbine Halle II am Samstag nicht, als sie sich vor 60 Zuschauern mit 2:4 (1:3) gegen den SSV 90 Landsberg geschlagen geben musste.

Halle/MTU. Die Turbine Halle II und der SSV 90 Landsberg haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:4 (1:3).

Niclas Noah Kochmann traf für den Turbine Halle II in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Hallenser konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Lucas Schlesier der Torschütze (26.).

Turbine Halle II und SSV 90 Landsberg – 1:1 in Minute 26

Tor Nummer drei schoss Robert Voß für Landsberg (31.). Die Partie blieb spannend. Lucas Schlesier (Landsberg) traf in Minute 45. Moritz Teichler traf für Halle (53). Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Das Spiel endete bitter für die Hallenser. In Minute 77 lenkte Julius Lantzsch den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. In Spielminute 78 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SSV 90 Landsberg

Turbine Halle II: Bergien – Teichler, Kuske, Titonis (77. Fallouti), Lantzsch, Makosch, Brülls (46. Kallen), Leinhoß, Müller (75. Thermann), Kochmann, Everding

SSV 90 Landsberg: Dimke – Rappe (87. Balthasar), Köhler, Scheller (63. Thiel), Schlesier (78. George), Knorr, Wichmann, Weber, Reuschel (78. Schubert), Voß, Stephan

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Lucas Schlesier (26.), 1:2 Robert Voß (31.), 1:3 Lucas Schlesier (45.), 2:3 Moritz Teichler (53.), 2:4 Julius Lantzsch (77.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Jürgen Müller; Zuschauer: 60