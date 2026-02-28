Der Zörbiger FC hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den FC Eintracht Köthen mit 2:5 (2:3).

2:5 – Zörbiger FC verliert auf dem heimischen Platz klar gegen FC Eintracht Köthen

Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der FC Eintracht Köthen ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (2:3).

Nach lediglich 13 Minuten schoss Michl Winter das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jair Waylen Perry den Ball ins Netz (24.).

Minute 24: Zörbiger FC 0:2 im Hintertreffen

Tor Nummer drei schoss Pascal Hempel für Zörbig (30.). Die Partie blieb spannend. Oliver Kleewein (Zörbig) und Erony Pinto Correia (Köthen) trafen in Minute 35 und 45. Alhassana Diawara traf für Köthen (80). Spielstand 4:2 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Am Ende der Partie sollte es dem FC Eintracht Köthen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon acht Minuten in der Nachspielzeit, als Adrian Wojciech Mendel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:5 festigte (90.+8). Damit war der Sieg der Köther entschieden.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Eintracht Köthen

Zörbiger FC: Koller – Behr, Brenner, Hempel, Kleewein (67. Schönburg), Nentwig (46. Lindemann), Teichert, Oertel, Gansen, Schmidt, Schindler

FC Eintracht Köthen: Friese – Pinto Correia (53. Ishchenko), Becker, Amadou Narey, Sawaneh (77. Abou), Perry (45. Mendel), Dzwonik, Kallenbach, Bartosiak, Arolu, Winter (74. Diawara)

Tore: 0:1 Michl Winter (13.), 0:2 Jair Waylen Perry (24.), 1:2 Pascal Hempel (30.), 2:2 Oliver Kleewein (35.), 2:3 Erony Pinto Correia (45.), 2:4 Alhassana Diawara (80.), 2:5 Adrian Wojciech Mendel (90.+8); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 114