Salzatal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 82 Besuchern auf dem Sportplatz Lieskau - Platz 2 geboten. Die Salzataler setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Plötzkau durch.

Florian Sieb traf für die LSG Lieskau in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 kassierte zweimal Gelb (42.). Die Salzataler legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Ron Schaarschmidt der Torschütze (64.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 18

LSG Lieskau führt mit 2:0 – Minute 64

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Plötzkau 1921 e.V. steckte noch zweimal Gelb ein.

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Kevin Weihrauch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (88.).

Aufstellung und Statistik: LSG Lieskau – SV Plötzkau 1921

LSG Lieskau: Griese – Weihrauch (88. Scheiding), Ilgner, Sieb, Kutzner, Beier, Ryll (76. Brauer), Schaarschmidt, Wagner, Funke, Strissel (82. Herrmann)

SV Plötzkau 1921: Wedding – Gruschetzki, Drici, Hesse (60. Stäuber), Fechtner, Bartel, Reiners (46. Gebbert), Hoppe, Horner, Sack, Von Lachner (77. Ahlburg)

Tore: 1:0 Florian Sieb (20.), 2:0 Ron Schaarschmidt (64.), 3:0 Kevin Weihrauch (88.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Clemens Müller, Moritz Neubert; Zuschauer: 82