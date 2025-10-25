Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 61 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II freuen.

Landsberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Sportforums geboten. Die Landsberger waren den Gästen aus Halle-Ammendorf mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

In Minute 11 schoss Maik Stryjakowski das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Landsberger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Benjamin Rappe der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb.

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Acht Minuten nach Anpfiff gelang es Clemens Darmochwal, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (53.). In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Die Landsberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Kleeblatt, Diallo (73. Thiel), Reuschel, Hampel, Köhler (85. Knorr), Darmochwal, Knaut, Rappe (73. Schlesier), Stryjakowski (77. Voß), Scheller (85. Stephan)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra), Saul (73. Hanke), Kanditt, Cramer (77. Walter), Thurm (73. Beyer), Unger (77. Eckl), Kominek, Kirchbach, Gehrke-Walther, Schmidt

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61