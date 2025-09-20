Der BSV Halle-Ammendorf II errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 35 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Justin Thurm für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lennart Klein den Ball ins Netz (37.).

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Torwart Paul Himstedt konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Jordi Gonzalez Sospedra den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (88.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Kanditt, Thurm (90. Brock), Beyer, Bergmann, Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Piven, Kirchbach, Klein (89. Kettmann), Große, Unger (63. Schieritz)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dinter, Wittmann, Freund (77. Götz), (74. Ranft), Dragon, Lindenhahn, Hermann, Richter (46. Troitzsch), Kleinert, Balbach (58. Öder)

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff; Zuschauer: 35