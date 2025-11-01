Für den Gastgeber SV Höhnstedt endete das Spiel gegen den SSV 90 Landsberg am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 3:3 (0:2)-Unentschieden.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Maik Stryjakowski für Landsberg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Philipp Köhler (39.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Tobias Weißenborn/Höhnstedt (49 und 60.), gefolgt von Maximilian George (SSV 90 Landsberg) in Minute 77. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In der Nachspielzeit nutzte der SV Höhnstedt noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Weißenborn (Höhnstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Höhnstedt erreichen (90.+2). Die Gegner vom SSV 90 Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Salzataler sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SSV 90 Landsberg

SV Höhnstedt: Pilowski – Göring, Ruckhardt, Schauer, Rickert, Elstner, Mergner (90. Ruhmann), Schulz, Matz, Weißenborn, Balashov (85. Scheffler)

SSV 90 Landsberg: Dimke – Knorr, Diallo (73. George), Reuschel (80. Schubert), Knaut (73. Madalschek), Wichmann, Rappe, Köhler (88. Stephan), Kleeblatt, Scheller, Stryjakowski

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (30.), 0:2 Philipp Köhler (39.), 1:2 Tobias Weißenborn (49.), 2:2 Tobias Weißenborn (60.), 2:3 Maximilian George (77.), 3:3 Tobias Weißenborn (90.+2); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Steve Kossin; Zuschauer: 103