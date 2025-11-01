Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Gastgeber SV Höhnstedt gegen den SSV 90 Landsberg ein 3:3 (0:2)-Unentschieden.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Maik Stryjakowski für Landsberg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Landsberger legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Philipp Köhler der Torschütze (39.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Tobias Weißenborn/Höhnstedt (49 und 60.), gefolgt von Maximilian George (SSV 90 Landsberg) in Minute 77. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Am Ende des Duells sollte es dem SV Höhnstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Weißenborn den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Salzataler Team errang (90.+2). Die Gegner vom SSV 90 Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Salzataler sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SSV 90 Landsberg

SV Höhnstedt: Pilowski – Mergner (90. Ruhmann), Balashov (85. Scheffler), Rickert, Göring, Ruckhardt, Schulz, Schauer, Matz, Elstner, Weißenborn

SSV 90 Landsberg: Dimke – Kleeblatt, Köhler (88. Stephan), Knorr, Stryjakowski, Diallo (73. George), Scheller, Reuschel (80. Schubert), Rappe, Knaut (73. Madalschek), Wichmann

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (30.), 0:2 Philipp Köhler (39.), 1:2 Tobias Weißenborn (49.), 2:2 Tobias Weißenborn (60.), 2:3 Maximilian George (77.), 3:3 Tobias Weißenborn (90.+2); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Steve Kossin; Zuschauer: 103