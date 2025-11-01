Der BSV Halle-Ammendorf II unter Leitung von Trainer Marcus Niemeier feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Halle-Neustadt mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Halle/MTU. Die 37 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Halle-Neustadt mit 4:0 (2:0) deutlich.

Felix Schmidt (BSV Halle-Ammendorf II) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lennart Klein (35.) erzielt wurde.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Fredrick Geißler den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (77.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Gonzalez Sospedra (62. Walter), Kirchbach, Schmidt (68. Hanke), Agwu (77. Kanditt), M. R. Beyer (46. R. Beyer), Geißler, Klein, Kunze, Große, Keitel (80. Neubert)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zuleger (66. Barghan), Tinto, Keunang (57. Ali Yusuf), Zavoloka, Teklay (57. Manga), Stolle, Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Halibei (66. Belay Weldemichael), Hardt, Müller

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37