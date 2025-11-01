Der BSV Halle-Ammendorf II unter Leitung von Coach Marcus Niemeier feierte ein überlegenes Ergebnis über den FC Halle-Neustadt mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

In Minute 21 schoss Felix Schmidt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (35.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der BSV Halle-Ammendorf II musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Fredrick Geißler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (77.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Keitel (80. Neubert), M. R. Beyer (46. R. Beyer), Schmidt (68. Hanke), Klein, Gonzalez Sospedra (62. Walter), Kirchbach, Geißler, Kunze, Agwu (77. Kanditt), Große

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Halibei (66. Belay Weldemichael), Zuleger (66. Barghan), Tinto, Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Teklay (57. Manga), Müller, Zavoloka, Keunang (57. Ali Yusuf), Stolle, Hardt

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37