Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging der BSV Halle-Ammendorf II von Trainer Marcus Niemeier aus dem Spiel mit dem FC Halle-Neustadt vom Platz.

4:0 – BSV Halle-Ammendorf II in der Partie gegen FC Halle-Neustadt deutlich souverän

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 37 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Neustadt durch.

Felix Schmidt traf für den BSV Halle-Ammendorf II in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (35.).

BSV Halle-Ammendorf II führt in Minute 35 mit 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der BSV Halle-Ammendorf II kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Fredrick Geißler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (77.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Agwu (77. Kanditt), M. R. Beyer (46. R. Beyer), Klein, Große, Keitel (80. Neubert), Geißler, Schmidt (68. Hanke), Gonzalez Sospedra (62. Walter), Kirchbach, Kunze

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (57. Manga), Stolle, Halibei (66. Belay Weldemichael), Müller, Zavoloka, Keunang (57. Ali Yusuf), Tinto, Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Zuleger (66. Barghan), Hardt

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37