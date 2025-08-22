Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Mike Wiele und sein Team MSV Eisleben gegen den SV Höhnstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 110 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber waren den Gästen aus Höhnstedt mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Leon Teske das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (55.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. Das zweite Tor konnten die Eisleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jannik Twardy den Ball ins Netz.

MSV Eisleben führt nach 62 Minuten 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Höhnstedt musste noch zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Minute 90: Eisleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Twardy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Tom Christian Seidemann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Höhnstedt

MSV Eisleben: Isensee – Twardy, Teske (87. Müller), Shtyrbu, Samalius, Damm, Beese (87. Seidemann), Eckstein, Schotte (59. Bobeliuk), Blankenburg (76. Roos), Zeugner (87. Bloßfeld)

SV Höhnstedt: Orlamünde – Matz, Folter, Raase, Schulz (41. Göring), Kropp, Dressel, Rickert, Aschenbach (72. Balashov), Schauer, Weißenborn (87. Hage)

Tore: 1:0 Leon Teske (24.), 2:0 Jannik Twardy (62.), 3:0 Jannik Twardy (90.), 4:0 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Simon Odenthal, Sebastian Kriese; Zuschauer: 110