Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen René Höllrigl und sein Team Zörbiger FC gegen den 1. SV Sennewitz – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Zörbig/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 81 Besuchern der Sportanlage geboten. Die Zörbiger waren den Gästen aus Sennewitz mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Pascal Hempel (Zörbiger FC) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Zörbig noch einen drauf: In Minute 51 wurde ein weiteres Tor durch Tom Matthias erzielt.

Zörbiger FC führt mit 2:0 – 51. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 67: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maik Geßner ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 20

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Torsten Schmidt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (80.). Damit war der Erfolg der Zörbiger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Bellstedt – Schindler, Teichert (79. Knorr), Matthias (71. Gansen), Seliger, Hempel, Deidok, Lindemann, Janders (57. Kaminsky), Kleewein (63. Geßner), Schmidt

1. SV Sennewitz: Müller – Von Cieminski (82. Berner), Dittrich (12. Seidewitz), Schönig, Boettcher, Friedrich (68. Lorenz), Klinge, Dieske, Aleithe (79. Mitzner), Mähnert, Kasten

Tore: 1:0 Pascal Hempel (30.), 2:0 Tom Matthias (51.), 3:0 Maik Geßner (67.), 4:0 Torsten Schmidt (80.); Schiedsrichter: Thomas Thrun (Bitterfeld-Wolfen); Assistenten: Mathias Thielbeer, Sebastian Richter; Zuschauer: 81