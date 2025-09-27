Der 1. SV Sennewitz erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 70 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SSV 90 Landsberg.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger waren den Gästen aus Landsberg mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Jamy Leon Görlitz (1. SV Sennewitz) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Petersberger legten in der 39. Minute nach. Diesmal war John Viany Bukenya der Torschütze.

Minute 39: 1. SV Sennewitz baut Führung auf 2:0 aus

Es lief nicht gut für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Nur vier Spielminuten darauf konnte Max Angermann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 4:1 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Bukenya (86. Salomon), Angermann, Herrmann (62. Lorenz), Boettcher, Görlitz, Gerlach, Dittrich (85. Berner), Dieske, Von Cieminski, Schmidt (77. Horn)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Darmochwal, Stryjakowski, Knaut, Köhler (63. Weber), Voß, Madalschek (76. Stephan), Schlesier, Reuschel, Scheller, Knorr (39. Diallo)

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70