Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der 1. SV Sennewitz vor 70 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den SSV 90 Landsberg freuen.

Petersberg/MTU. Die 70 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger besiegten die Gäste aus Landsberg mit 4:1 (2:1) souverän.

Nach nur 22 Minuten schoss Jamy Leon Görlitz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Petersberger legten in der 39. Minute nach. Diesmal war John Viany Bukenya der Torschütze.

1. SV Sennewitz führt nach 39 Minuten 2:0

Es lief nicht gut für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Max Angermann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (57.). Damit war der Triumph der Petersberger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Petersberger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Schmidt (77. Horn), Gerlach, Görlitz, Herrmann (62. Lorenz), Boettcher, Von Cieminski, Bukenya (86. Salomon), Dieske, Angermann, Dittrich (85. Berner)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Scheller, Voß, Knorr (39. Diallo), Knaut, Köhler (63. Weber), Darmochwal, Schlesier, Reuschel, Stryjakowski, Madalschek (76. Stephan)

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70