Der MSV Eisleben erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 40 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber waren aber noch nicht fertig: In Minute 37 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Twardy.

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Die Partie blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Paul Dawda Manga, den Ball ins Netz zu befördern (76.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Beese (83. Eichler), Teske, Müller (69. Damm), Bobeliuk (64. Roos), Shtyrbu, Twardy, Weise, Dimespyra (89. Bloßfeld), Eckstein, Aßmann (64. Seidemann)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zuleger, Stolle, Tinto (60. Shuba), Moh, Müller, Teklay, Halibei (62. Barghan), Keunang, Manga, Tilahun (46. Hardt)

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40