Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Mike Wiele und sein Team MSV Eisleben gegen den FC Eintracht Köthen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber waren den Gästen aus Köthen mit 5:0 (3:0) deutlich überlegen.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Twardy den Ball ins Netz (10.).

Jannik Twardy kickt MSV Eisleben in 2:0-Führung – 10. Minute

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Paul Schotte wurde für Alexandros Dimespyra eingesetzt und Fabian Zeugner für Hannes Müller. Auf der Gastseite räumten Finn Becker für Kenneth Noel Fritsch und Malikie Sawaneh für Janes Marschall den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 69. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte zweimal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Yannik Rische (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 verließen die Eisleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Beese, Bobeliuk (70. Rische), Bloßfeld, Shtyrbu, Blankenburg (64. Roos), Müller (64. Zeugner), Teske, Twardy (75. Eichler), Dimespyra (57. Schotte), Eckstein

FC Eintracht Köthen: Friese – Ishchenko, Räber Cruz, Abou (79. Richter), Kallenbach, Dzwonik, Becker (59. Fritsch), Finze, Paquo, Passou Bitalounani, Sawaneh (66. Marschall)

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 85