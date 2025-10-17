Der MSV Eisleben unter Leitung von Coach Mike Wiele feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Eintracht Köthen mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Eisleben/MTU. Die 85 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber besiegten das Team aus Köthen mit 5:0 (3:0) deutlich.

Gleich nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Twardy (10.) erzielt wurde.

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen steckte zweimal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Paul Schotte wurde für Alexandros Dimespyra eingesetzt und Fabian Zeugner für Hannes Müller. Auf der Gastseite verließen Finn Becker für Kenneth Noel Fritsch und Malikie Sawaneh für Janes Marschall den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 69. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der MSV Eisleben musste zweimal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Yannik Rische, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Shtyrbu, Eckstein, Bobeliuk (70. Rische), Teske, Twardy (75. Eichler), Blankenburg (64. Roos), Dimespyra (57. Schotte), Müller (64. Zeugner), Bloßfeld, Beese

FC Eintracht Köthen: Friese – Dzwonik, Finze, Becker (59. Fritsch), Räber Cruz, Kallenbach, Abou (79. Richter), Ishchenko, Passou Bitalounani, Paquo, Sawaneh (66. Marschall)

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 85