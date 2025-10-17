Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 5:0 (3:0) ging der MSV Eisleben von Trainer Mike Wiele aus dem Spiel mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

Eisleben/MTU. Die 85 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen das Team aus Köthen mit 5:0 (3:0) deutlich.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Jannik Twardy für Eisleben traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Twardy (10.) erzielt wurde.

Jannik Twardy kickt MSV Eisleben in 2:0-Führung – Minute 10

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen steckte zweimal Gelb ein. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Paul Schotte wurde für Alexandros Dimespyra eingesetzt und Fabian Zeugner für Hannes Müller. Auf der Gastseite räumten Finn Becker für Kenneth Noel Fritsch und Malikie Sawaneh für Janes Marschall den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 69. Minute musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben kassierte zweimal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Yannik Rische (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Twardy (75. Eichler), Bobeliuk (70. Rische), Shtyrbu, Dimespyra (57. Schotte), Eckstein, Blankenburg (64. Roos), Müller (64. Zeugner), Teske, Bloßfeld, Beese

FC Eintracht Köthen: Friese – Finze, Sawaneh (66. Marschall), Ishchenko, Abou (79. Richter), Dzwonik, Passou Bitalounani, Räber Cruz, Becker (59. Fritsch), Kallenbach, Paquo

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 85