Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 5:0 (3:0) ging der MSV Eisleben von Coach Mike Wiele aus dem Duell mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber waren den Gästen aus Köthen mit 5:0 (3:0) deutlich überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Jannik Twardy für Eisleben traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Eisleber legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Twardy der Torschütze (10.).

Jannik Twardy kickt MSV Eisleben in 2:0-Führung – Minute 10

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Paul Schotte ersetzte Alexandros Dimespyra und Fabian Zeugner kam rein für Hannes Müller. Auf der Gastseite sprangen Kenneth Noel Fritsch für Finn Becker und Janes Marschall für Malikie Sawaneh ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 69. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der MSV Eisleben steckte zweimal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannik Rische den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Eisleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Bobeliuk (70. Rische), Twardy (75. Eichler), Eckstein, Beese, Bloßfeld, Shtyrbu, Teske, Dimespyra (57. Schotte), Müller (64. Zeugner), Blankenburg (64. Roos)

FC Eintracht Köthen: Friese – Becker (59. Fritsch), Passou Bitalounani, Räber Cruz, Kallenbach, Sawaneh (66. Marschall), Finze, Dzwonik, Paquo, Ishchenko, Abou (79. Richter)

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 85