Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 5:0 (3:0) ging der MSV Eisleben von Coach Mike Wiele aus dem Kräftemessen mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

Eisleben/MTU. Die 85 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber besiegten das Team aus Köthen mit 5:0 (3:0) deutlich.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Eisleber legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Twardy der Torschütze (10.).

Doppelpack von Jannik Twardy bringt MSV Eisleben 2:0 in Führung – 10. Minute

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen kassierte zweimal Gelb. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Paul Schotte wurde für Alexandros Dimespyra eingesetzt und Fabian Zeugner für Hannes Müller. Auf der Gastseite räumten Finn Becker für Kenneth Noel Fritsch und Malikie Sawaneh für Janes Marschall den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 69. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSV Eisleben musste zweimal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannik Rische den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (89.). Damit war der Erfolg der Eisleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Shtyrbu, Beese, Müller (64. Zeugner), Teske, Eckstein, Blankenburg (64. Roos), Bloßfeld, Dimespyra (57. Schotte), Twardy (75. Eichler), Bobeliuk (70. Rische)

FC Eintracht Köthen: Friese – Finze, Kallenbach, Abou (79. Richter), Paquo, Sawaneh (66. Marschall), Ishchenko, Dzwonik, Becker (59. Fritsch), Passou Bitalounani, Räber Cruz

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Zuschauer: 85