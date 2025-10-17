Der MSV Eisleben unter Leitung von Coach Mike Wiele feierte einen überlegenen Erfolg über den FC Eintracht Köthen mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Eisleben/MTU. Die 85 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen die Gäste aus Köthen mit 5:0 (3:0) deutlich.

Schon kurz nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Eisleber legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Twardy der Torschütze (10.).

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Paul Schotte ersetzte Alexandros Dimespyra und Fabian Zeugner kam rein für Hannes Müller. Auf der Gastseite sprangen Kenneth Noel Fritsch für Finn Becker und Janes Marschall für Malikie Sawaneh ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 69. Minute musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben musste zweimal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Yannik Rische, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Shtyrbu, Blankenburg (64. Roos), Bloßfeld, Müller (64. Zeugner), Eckstein, Beese, Bobeliuk (70. Rische), Twardy (75. Eichler), Teske, Dimespyra (57. Schotte)

FC Eintracht Köthen: Friese – Finze, Räber Cruz, Ishchenko, Kallenbach, Abou (79. Richter), Sawaneh (66. Marschall), Passou Bitalounani, Dzwonik, Becker (59. Fritsch), Paquo

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 85