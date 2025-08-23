Der 1. SV Sennewitz unter Leitung von Coach Sebastian Thiele feierte ein überlegenes Ergebnis über den BSV Halle-Ammendorf II mit einem 5:1 (2:1) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Petersberg/MTU. 5:1 (2:1) in Sennewitz: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Sebastian Thiele, der 1. SV Sennewitz, am Samstag im Tor der Gäste aus Halle-Ammendorf untergebracht.

John Viany Bukenya (1. SV Sennewitz) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Petersberger legten in der 25. Spielminute nach. Diesmal war Lucas Seidewitz der Torschütze.

25. Minute: 1. SV Sennewitz baut Führung auf 2:0 aus

Es lief nicht gut für den BSV Halle-Ammendorf II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 51 und Lucas Seidewitz in Minute 61. Spielstand 4:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der 1. SV Sennewitz steckte einmal Gelb ein. Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Luca Joaquin Lorenz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 5:1 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz. Die Petersberger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – BSV Halle-Ammendorf II

1. SV Sennewitz: Görke – Klinge, Lorenz, Seidewitz, Kasten, Gerlach (75. Hartwig), Von Cieminski, Berner (61. Aldkhawi), Boettcher, Bukenya, Aleithe

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Saul, Thurm (53. Beyer), Klein, Kirchbach (71. Unger), Ihezuru (46. Gonzalez Sospedra), Kanditt, Walter, Piven, Schieritz (46. Schmidt), Geißler (53. Beyer)

Tore: 1:0 John Viany Bukenya (6.), 2:0 Lucas Seidewitz (25.), 2:1 Stefan Kirchbach (45.), 3:1 John Viany Bukenya (51.), 4:1 Lucas Seidewitz (61.), 5:1 Luca Joaquin Lorenz (90.+2); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Olaf Friedrich; Zuschauer: 36