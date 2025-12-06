Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 44 Zuschauern über einen soliden 5:2 (1:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Yasin Diallo (SSV 90 Landsberg) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Landsberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Maik Stryjakowski den Ball ins Netz.

Minute 47: SSV 90 Landsberg baut Führung auf 2:0 aus

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Manga, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Darmochwal, Knaut, Stryjakowski (75. George), Köhler, Diallo (80. Knorr), Hampel, Tessmann (56. Rappe), Scheller, Reuschel, Madalschek

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Keunang (77. Halibei), Zavoloka, Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Abdulrahman, Müller (75. Hardt), Teklay (66. Ali Yusuf), Manga, Moh, Tinto, Zuleger (60. Shuba)

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44