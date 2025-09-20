Der SV Romonta 90 Stedten erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 40 Fußballfans einen klaren 5:3 (2:1)-Sieg gegen den FC Eintracht Köthen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Samstag haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:1).

Janes Marschall (FC Eintracht Köthen) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Köther konterten in der 41. Spielminute. Diesmal war Maximilian Thomas der Torschütze.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Romonta 90 Stedten gegen FC Eintracht Köthen – Minute 41

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Stedten erspielte sich die Führung. Nils Grünhage versenkte den Ball in der 44. Minute per Strafstoß. Die Köther blieben ihnen auf den Fersen. Oleksandr Ishchenko schoss und traf in der 53. Minute zum zweiten Mal, gefolgt von Marschall (69.). Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Franz Schrötter traf in der 76. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Am Ende der Partie sollte es dem SV Romonta 90 Stedten noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Grünhage den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (90.+3). Damit war der Triumph der Mansfelder gesichert. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Bielig, Kaschperk (25. Thomas), Prenz, Nachtwein, Merker (72. Pfautsch), Schrötter, Lindau, Höher, Siedler (82. Berger), Grünhage

FC Eintracht Köthen: Friese – Becker, Abou, Ishchenko, Räber Cruz (77. Fritsch), Marschall, Dzwonik, Finze, Passou Bitalounani (46. Krause), Paquo, Winter (83. Richter)

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40