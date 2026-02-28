Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 6:2 (4:1) ging die Turbine Halle II von Trainer Matthias Wirth aus dem Spiel mit der SG Reußen vom Platz.

Halle/MTU. Die Turbine Halle II und die SG Reußen haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 6:2 (4:1).

Spieler Nummer 4 (SG Reußen) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen kassierte einmal Gelb (22.). Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Diego Canabate Kasparek den Ball ins Netz (29.).

Turbine Halle II und SG Reußen – 1:1 in Minute 29

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team konnte weiter vorlegen und erkämpfte sich die Führung. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Spieler Nummer 15 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (87.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Landsberger aber nicht mehr aufholen. Die Hallenser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Brülls (59. Büchner), Hayatou (73. Teichler), Nultsch (59. Kallen), Braunschweig (69. Dannemann), Kahle, Kuske, Kasparek (69. Bertram), Titonis, Kochmann, Zahn

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84