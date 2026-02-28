Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Matthias Wirth und sein Team Turbine Halle II gegen die SG Reußen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (4:1) wider.

Spieler Nummer 4 traf für die SG Reußen in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen steckte einmal Gelb ein (22.). Die Landsberger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Diego Canabate Kasparek der Torschütze (29.).

Dabei blieb es jedoch nicht. Halle erspielte sich die Führung. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Spieler Nummer 15 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (87.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Landsberger aber nicht mehr wettmachen. Die Hallenser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Nultsch (59. Kallen), Kasparek (69. Bertram), Zahn, Kahle, Braunschweig (69. Dannemann), Kochmann, Titonis, Brülls (59. Büchner), Hayatou (73. Teichler), Kuske

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84