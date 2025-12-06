Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Christian Bölke und sein Team SV Eintra. Lüttchendorf gegen den FC Eintracht Köthen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (6:1) wider.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen am Samstag 7:2 (6:1) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Mansfelder konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Kevin Friese der Torschütze (5.).

1:1 für SV Eintra. Lüttchendorf und FC Eintracht Köthen – 5. Minute

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Mansfelder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Alhassana Diawara den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (87.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Köther aber nicht mehr aufholen. Die Mansfelder haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Fiebiger, Siebald, Kolle, Horlbog, Stoye (71. Obeid), Schulze, Gerlach, Kalalib Alshabi (83. Bölke), Schlegel, Siebenhühner

FC Eintracht Köthen: Münzner – Becker, Abou (63. Passou Bitalounani), Kallenbach, Friese (79. Dannenberg), Dzwonik, Diawara, Winter (64. Guemache), Sawaneh (69. Al-Ghashm), Finze, Arolu

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38