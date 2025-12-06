Ergebnis 13. Spieltag 7:2 – SV Eintra. Lüttchendorf behält gegen FC Eintracht Köthen eindeutig den Vorteil
Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Christian Bölke und sein Team SV Eintra. Lüttchendorf gegen den FC Eintracht Köthen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (6:1) wider.
Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen am Samstag 7:2 (6:1) getrennt.
Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Mansfelder konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Kevin Friese der Torschütze (5.).
1:1 für SV Eintra. Lüttchendorf und FC Eintracht Köthen – 5. Minute
Die Mannschaften waren gleich auf. Die Mansfelder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 13
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Alhassana Diawara den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (87.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Köther aber nicht mehr aufholen. Die Mansfelder haben sich somit Platz vier gesichert.
Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen
SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Fiebiger, Siebald, Kolle, Horlbog, Stoye (71. Obeid), Schulze, Gerlach, Kalalib Alshabi (83. Bölke), Schlegel, Siebenhühner
FC Eintracht Köthen: Münzner – Becker, Abou (63. Passou Bitalounani), Kallenbach, Friese (79. Dannenberg), Dzwonik, Diawara, Winter (64. Guemache), Sawaneh (69. Al-Ghashm), Finze, Arolu
Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38