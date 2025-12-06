Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Christian Bölke und sein Team SV Eintra. Lüttchendorf gegen den FC Eintracht Köthen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (6:1) wider.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen am Samstag 7:2 (6:1) getrennt.

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Kevin Friese (5.) erzielt wurde.

5. Minute SV Eintra. Lüttchendorf auf Augenhöhe mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Mansfelder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Alhassana Diawara, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Eintra. Lüttchendorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Fiebiger, Schlegel, Horlbog, Kalalib Alshabi (83. Bölke), Gerlach, Stoye (71. Obeid), Siebenhühner, Siebald, Kolle, Schulze

FC Eintracht Köthen: Münzner – Kallenbach, Finze, Diawara, Abou (63. Passou Bitalounani), Dzwonik, Becker, Sawaneh (69. Al-Ghashm), Arolu, Friese (79. Dannenberg), Winter (64. Guemache)

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38