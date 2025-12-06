Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 7:2 (6:1) ging der SV Eintra. Lüttchendorf von Coach Christian Bölke aus dem Spiel mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen am Samstag 7:2 (6:1) getrennt.

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Kevin Friese den Ball ins Netz (5.).

Minute 5 SV Eintra. Lüttchendorf und FC Eintracht Köthen im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Mansfelder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Alhassana Diawara, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV Eintra. Lüttchendorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Schlegel, Schulze, Kalalib Alshabi (83. Bölke), Siebald, Gerlach, Stoye (71. Obeid), Kolle, Horlbog, Fiebiger

FC Eintracht Köthen: Münzner – Dzwonik, Friese (79. Dannenberg), Kallenbach, Diawara, Finze, Abou (63. Passou Bitalounani), Winter (64. Guemache), Sawaneh (69. Al-Ghashm), Becker, Arolu

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38