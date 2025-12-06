Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Christian Bölke und sein Team SV Eintra. Lüttchendorf gegen den FC Eintracht Köthen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (6:1) wider.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 7:2 (6:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Mansfelder konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Kevin Friese der Torschütze (5.).

1:1 im Duell zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und FC Eintracht Köthen – 5. Minute

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Mansfelder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Alhassana Diawara, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Mansfelder haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Kalalib Alshabi (83. Bölke), Siebenhühner, Stoye (71. Obeid), Schlegel, Fiebiger, Horlbog, Schulze, Siebald, Gerlach, Kolle

FC Eintracht Köthen: Münzner – Sawaneh (69. Al-Ghashm), Becker, Diawara, Abou (63. Passou Bitalounani), Dzwonik, Friese (79. Dannenberg), Finze, Kallenbach, Arolu, Winter (64. Guemache)

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38