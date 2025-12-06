Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 7:2 (6:1) ging der SV Eintra. Lüttchendorf von Trainer Christian Bölke aus dem Spiel mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

7:2 – SV Eintra. Lüttchendorf in der Begegnung mit FC Eintracht Köthen deutlich überlegen

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (6:1).

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Kevin Friese (5.) erzielt wurde.

Minute 5 SV Eintra. Lüttchendorf auf Augenhöhe mit FC Eintracht Köthen – 1:1

1:1. Der SV Eintra. Lüttchendorf konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Alhassana Diawara, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Mansfelder haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Schulze, Siebenhühner, Kalalib Alshabi (83. Bölke), Gerlach, Fiebiger, Siebald, Horlbog, Stoye (71. Obeid), Kolle

FC Eintracht Köthen: Münzner – Dzwonik, Diawara, Finze, Sawaneh (69. Al-Ghashm), Becker, Winter (64. Guemache), Arolu, Friese (79. Dannenberg), Kallenbach, Abou (63. Passou Bitalounani)

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38