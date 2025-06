Die LSG Lieskau und die SG Reußen haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 8:2 (4:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Florian Sieb für Lieskau traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Ron Schaarschmidt (13.) erzielt wurde.

LSG Lieskau führt in Minute 13 mit 2:0

Die SG Reußen lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Nick Broda traf in Minute 27. Eine echte Gefahr stellte das für die Salzataler aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Tim Wagner schoss und traf in Spielminute 29, gefolgt von Florian Herrmann (30.). Die Landsberger blieben ihnen auf den Fersen. Broda versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit zum zweiten Mal. Ärgerlicherweise lenkte der Landsberger den Ball in der 62. Minute unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die Salzataler einen weiteren Erfolg. Kai Pöhlitz traf in Spielminute 70, gefolgt von Kevin Weihrauch (71.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die LSG Lieskau kassierte einmal Gelb. Spielstand 7:2 für die LSG Lieskau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 25

Die Salzataler wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Tobias Kube wurde für Yves Beier eingesetzt und Toni Ryll für Ron Schaarschmidt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Tobias Kube den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 8:2 verfestigte (88.). Damit war der Sieg der Salzataler entschieden.

Aufstellung und Statistik: LSG Lieskau – SG Reußen

LSG Lieskau: Griese – Weihrauch, Strissel, Wagner (68. Pöhlitz), F. Herrmann (71. C. Herrmann), Sieb, Ilgner, Schaarschmidt (74. Ryll), Funke (80. Brauer), Beier (74. Kube), Franke

SG Reußen: Harre – Broda, Schulz, Gewinner, Schicha, Besser (42. Schinköthe), Köhler, Czaplicki, Knorr (61. Elste), Benze, Drewlo

Tore: 1:0 Florian Sieb (9.), 2:0 Ron Schaarschmidt (13.), 2:1 Nick Broda (27.), 3:1 Tim Wagner (29.), 4:1 Florian Herrmann (30.), 4:2 Nick Broda (45.+2), 5:2 Kevin Schicha (62.), 6:2 Kai Pöhlitz (70.), 7:2 Kevin Weihrauch (71.), 8:2 Tobias Kube (88.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Matthias Steffen, Martin Rolle; Zuschauer: 95