Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein 1. FSV Nienburg gegen die LSG Lieskau ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Nienburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem 1. FSV Nienburg und der LSG Lieskau mit einem Unentschieden.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Andreas Knop (1.FSV Nienburg) netzte dann spät in Spielminute 74 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 15

Minute 83 1. FSV Nienburg auf Augenhöhe mit LSG Lieskau – 1:1

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Toni Ryll, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzataler zu erreichen (83.). In Spielminute 83 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – LSG Lieskau

1. FSV Nienburg: Held – Zenker, Finze, Kümmel, Knop, Lietz, Schmidt, Dauch, Hausdorf, Knöfler (77. Ebeling), Hensel

LSG Lieskau: Griese – Wagner, Herrmann, Beier (64. Brauer), Sieb, Lindenhahn, Weihrauch (80. Scheiding), Strissel (80. Pöhlitz), Funke, Rittermann, Ryll (88. Franke)

Tore: 1:0 Andreas Knop (74.), 1:1 Toni Ryll (83.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 57