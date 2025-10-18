Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber BSV Halle-Ammendorf II gegen den Zörbiger FC ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC am Samstag 2:2 (2:1) getrennt.

Torsten Schmidt traf für den Zörbiger FC in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Zörbiger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (22.).

1:1 im Duell zwischen BSV Halle-Ammendorf II und Zörbiger FC – 22. Minute

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den Zörbiger FC. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Kevin Oertel (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Zörbig erzielen (50.). Der BSV Halle-Ammendorf II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Unger (81. Schieritz), Klein, Gonzalez Sospedra (84. Walter), Piven, Kirchbach, Geißler, Kanditt, Große, M. R. Beyer (73. R. Beyer), Thurm

Zörbiger FC: Koller – Kleewein (46. Lindemann), Seliger, Teichert (68. Schönburg), Brenner (86. Schindler), Hempel, Moreno Silva, Schmidt, Oertel, Gansen (81. Nentwig), Matthias

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80