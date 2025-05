Am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Gastgeber FC Halle-Neustadt gegen den SV Einheit Bernburg ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der FC Halle-Neustadt und der SV Einheit Bernburg ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Benjamin Kuhn (SV Einheit Bernburg) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen (45.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 59 wurde das Gegentor durch Bruno Stolle erzielt.

Unentschieden. Halle-Neustadts Tobias Wendorff konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 21

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Kuhn, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bernburger zu erreichen (74.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Einheit Bernburg

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Tinto, Batonon, Stolle (60. Dosky), Hardt, Keunang, Wendorff (71. Rachid), Moh, Zuleger, Müller, Halibei (60. Trolli)

SV Einheit Bernburg: Käding – Schule, Krug, Schaaf, Walcer (54. Walter), Krüger, Apel (68. Kathe), Weber (64. Homri), Kuhn, Dolg, Fischer (84. Römelt)

Tore: 0:1 Benjamin Kuhn (12.), 1:1 Bruno Stolle (59.), 2:1 Tobias Wendorff (63.), 2:2 Benjamin Kuhn (74.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 25