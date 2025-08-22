Für den Gastgeber FC Hettstedt endete das Spiel gegen den SV Eintra. Lüttchendorf am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Hettstedt/MTU. Im Sportpark Hölzchen haben 120 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen dem FC Hettstedt und dem SV Eintra. Lüttchendorf verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Die Hettstedter sind auf Platz zwei gerutscht.

FC Hettstedt: Meinicke – Svitiukha, Döring, Hoffmann, T. L. Krey, Prokhorenko (79. Uhlig), Mühlenberg, Kemnitz (90. Lettau), Wienholz, M. Krey, Stein

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Gründler, Schulze, Kalalib Alshabi, Schlegel, Fiebiger, Petraj, Siebald, Stoye (69. Kolle), Horlbog

; Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Thomas Lange; Zuschauer: 120