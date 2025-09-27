Für den Gastgeber SG Reußen endete das Duell mit dem Zörbiger FC am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Landsberg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG Reußen und Zörbiger FC. 56 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Reußen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Justin Geese (Wittenberg) ausgesprochen. Alles in allem sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC

SG Reußen: Wolfhard – Herrmann, Gewinner, Schulz, Besser, Förderreuther (78. Hurt), Broda, Flaschina, Czaplicki (62. John), Schicha, Benze

Zörbiger FC: Koller – Schönburg, Oertel, Teichert, Brenner, Janders, Seliger, Gansen, Schmidt, Schindler, Helmecke (66. Nentwig)

; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56