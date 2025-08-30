Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein Zörbiger FC gegen den FC Hettstedt ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der FC Hettstedt eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und in Spielminute 17 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: In Minute 41 wurde ein weiteres Tor durch Tom Gansen erzielt.

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

In der Nachspielzeit nutzte der FC Hettstedt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Tom Wienholz (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Hettstedt erzielen (90.+3). Der Zörbiger FC sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Kleewein (46. Ruschke), Seliger, Lindemann (46. Hempel), Deidok, Oertel, Gansen, Brenner, Schmidt, Janders, Matthias

FC Hettstedt: Meinicke – Kosko, Svitiukha, Stein (46. Krey), Prokhorenko (70. Uhlig), Kemnitz (75. Lettau), Krey, Döring, Lettau, Wienholz, Mühlenberg

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85