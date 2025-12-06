Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein Zörbiger FC gegen den SV Romonta 90 Stedten ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Zörbig/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten ist auf Augenhöhe geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Eric Willer, als Philipp Böttger für Stedten traf und in Spielminute 67 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

74. Minute Zörbiger FC gleichauf mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein.

29 Minuten nach der Pause konnte Tom Gansen (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Zörbig erlangen (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Gansen, Seliger (46. Kleewein), Hempel, Teichert, Oertel, Lindemann, Brenner, Schmidt, Schindler, Deidok (19. Moreno Silva)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Merker, Berger (82. Berger), Bielig, Böttger, Kaschperk, Grünhage, Jüttner, Lindau, Schreiber, Thomas (46. Höher)

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45