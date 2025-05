Dem BSV Halle-Ammendorf II gelang es am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Die 40 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Dölau mit 3:1 (1:1) souverän.

Stefan Kirchbach (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Anton Kleinert (15.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel BSV Halle-Ammendorf II gegen SV Blau-Weiß Dölau II – 15. Minute

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Halle-Ammendorfs Maurice Hertel konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 22

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Florian Kanditt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (81.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Beyer, Aldim (88. Wenzel), Kirchbach, Hertel (85. Kettmann), Kanditt, Geißler, Hanke (68. Müller), Thurm, Keitel, Schieritz

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert, Balbach, Öder, Wirsing, Witter, Kleinert, Troitzsch, Dinter, Grimm, Ojo

Tore: 1:0 Stefan Kirchbach (9.), 1:1 Anton Kleinert (15.), 2:1 Maurice Hertel (72.), 3:1 Florian Kanditt (81.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Franz Deutschbein; Zuschauer: 40